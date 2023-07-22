Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 1732 olay aydınlatıldı, 3 bin 548 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), haziran ayında 1732 olayın aydınlatıldığı bildirdi. Bakan Yerlikaya "Suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." dedi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, JASAT'ın ülke genelinde 1-30 Haziran arasında 2 bin 508 operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 1732 olayın aydınlatıldığını, 3 bin 548 şüphelinin yakalandığını ve 1130 kişinin tutuklandığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren timlerimizi tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.