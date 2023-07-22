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HABER /  DÜNYA

Rusya'dan misket bombalı saldırı iddiası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'dan misket bombalı saldırı iddiası

 Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun bölgeye misket bombasıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

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Gladkov,Ukrayna'nın dün Belgorod bölgesine yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Gladkov, "Ukrayna ordusu 21 Temmuz'da bölgemize bağlı Juravliyevka köyüne çoklu roketatar sistemiyle 21 füze ve 3 misket bombasıyla saldırmıştır." ifadesini kullandı.

Belgorod'daki başka köylere de çeşitli saldırılar yapıldığını bildiren Gladkov, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

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