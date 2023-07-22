DEVA Partisi'nde şok istifa! Ülkücü camianın abisi 'vesayet altındalar' diyerek istfa etti

DEVA Partisi'nin kurucularından ve ülkücü camianın saygın isimlerinden Ramiz Ongun, partisinden istifa etti. DEVA Partisi'ni liyakatsizlikle suçlayan Ramiz Ongun, " Vesayet altındalar" dedi.

Abone ol

Ali Babacan’ın önderliğinde kurulan DEVA Partisi'nin üst yöneticilerinden Ramiz Ongun istifa ettiğini duyurdu. Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden birisi olan ve bir dönem MHP Genel Başkanlığı için de yarışan Ramiz Ongun, DEVA Partisi’ni likayatsizlikle suçladı. İşte Ramiz Ongun'un istifa açıklaması:

Vesayet altındaki yönetimin...

"Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, istişare kültürünün yok sayıldığı, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, "vesayet" altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olması nedeniyle Deva Partisinden istifa ediyorum."