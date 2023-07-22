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Milli kürekçiler, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı!

Milli kürekçiler, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı!

Milli kürekçiler, Bulgaristan'da devam eden 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nın ilk gününde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

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Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Plovdiv kentindeki şampiyonada bugün A final yarışları gerçekleştirildi.

Organizasyonda Simla Suay Alıncı ve Irmak Fertuğ ikilisinden oluşan Hafif Kilo İki Tek ekibi, 07:37,87'lik dereceyle yarışları ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Yarışların ilk gününde Ebru Akınal, Deniznur Serra Baykara, Nisan İpar ve Eda Erkan'dan oluşan Hafif Kilo Dört Çifte ekibi de yarışları 06:46.01'lik derece ile üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Şampiyonada yarın final yarışlarında Türkiye Kürek Milli Takımı adına Elis Özbay (Kadınlar Hafif Kilo Tek Çifte), Cevdet Ege Mutlu (Erkekler Tek Çifte) ve Şefik Çakmak-Ahmet Ali Kabadayı ikilisi (Erkekler Hafif Kilo İki Çifte) ekipleri mücadele edecek.

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