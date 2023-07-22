CHP'li belediye başkanları toplandı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu sızdırılan video sonrası ilk kez bir arada

Sızdırılan video sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi. CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. Toplantıda İmamoğlu'nun bir sunum yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun ise mesajları merak ediliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği toplantının sızmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken, gözler CHP’deki kritik toplantıda. Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği toplantı az önce başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi." dedi.