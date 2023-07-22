CHP'li belediye başkanları toplandı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu sızdırılan video sonrası ilk kez bir arada
Sızdırılan video sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi. CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. Toplantıda İmamoğlu'nun bir sunum yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun ise mesajları merak ediliyor.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği toplantının sızmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken, gözler CHP’deki kritik toplantıda. Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği toplantı az önce başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak.
Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi." dedi.
Kulislerde ne konuşuluyor?
Kılıçdaroğlu’nun, başkanlara “ittifak ilişkilerine dikkat edilmesi” gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağı dile getiriliyor. Ayrıca, parti kulislerinde, belediye başkanlarının toplantısında, İmamoğlu’nun 29 Mayıs’ta başlattığı “değişim” çağrısını sürdüreceği ve “herhangi bir duraklama ve geri adım atma durumunun olmayacağı” konuşuluyor. Ayrıca İmamoğlu’nun, seçimlerinin ardından, gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapacağı da ifade ediliyor.