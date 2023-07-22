Deprem oldu panik yaşandı! AFAD'dan açıklama geldi

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 13.37'de meydana gelen deprem 7 km derinlikte kaydedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Gece ve sabah saatlerinde Malatya'da peş peşe depremler meydana gelmiş ve büyük panik yaşanmıştı.
Kahramanmaraş'ta da dün 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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