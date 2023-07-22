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Deprem oldu panik yaşandı! AFAD'dan açıklama geldi

Deprem oldu panik yaşandı! AFAD'dan açıklama geldi

 ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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 Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 13.37'de meydana gelen deprem 7 km derinlikte kaydedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Gece ve sabah saatlerinde Malatya'da peş peşe depremler meydana gelmiş ve büyük panik yaşanmıştı. 

Kahramanmaraş'ta da dün 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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