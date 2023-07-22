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Yunanistan, Fransa'dan 17. Rafale savaş uçağını teslim aldı!

Yunanistan, Fransa'dan 17. Rafale savaş uçağını teslim aldı!

Yunan Hava Kuvvelerinin, Fransa'dan 1 Rafale F3R savaş uçağı daha teslim aldığı bildirildi.

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Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, 21 Temmuz'da 17’nci Rafale savaş uçağı, Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü’ne getirildi.

Yunanistan’ın Rafale filosu, 13’ü tek kişilik EG ve 4’ü iki kişilik DG olmak üzere 17 uçağa ulaştı.

Yunanistan, 2025 yılına kadar 40 adet Rafale savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor.

2020 yılında Fransa’ya 18 Rafale F3R savaş uçağı siparişi veren Yunanistan, daha sonra 6 adet daha Rafale siparişinde bulunmuştu.

İlk Rafale, Temmuz 2021’de Yunan Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmişti.

Teslimat süreci boyunca Yunan pilotlar, Yunanistan ve Fransa’da eğitimlerine devam edecek.

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