Erzincan Emniyetine taze kan! 40 yeni araç hizmete girdi!

ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere filosunu genişleterek 40 yeni aracı törenle hizmete aldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde polisler ile vatandaşların katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, alınan yeni araçların başta şehrin asayişi olmak üzere diğer birimlerde kullanılacağını söyledi.

Yeni araçların şehrin güvenliğinden sorumlu emniyet personelinin gücüne güç katacağını belirten Kurt, şunları kaydetti:

“Hem suçu önleme ve suçlularla mücadele, hem de işlenen suçu aydınlatmak için elimizdeki imkanları en iyi seviyeye getirerek, Erzincan'ımızın huzur ve güvenliğini sağlamak en temel amacımızdır. Bu çerçevede; 2016-2021 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğümüze 17 yeni araç katılmışken, 2021 yılı temmuz ayında göreve geldikten sonra ise yoğun çabalarımız ve uğraşlarımız sonucunda bünyemize 40 yeni araç daha ekleyerek Erzincan Emniyeti'nin gücüne güç kattık.”

Kurt, polisin kentteki görünürlüğünün artması ile suç oranlarında önemli oranda düşüşler yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Evden hırsızlık olaylarında 2021 yılına göre 2022 yılında yüzde 14,5 düşüş sağlanmıştır. İş yerinden hırsızlık olaylarında ise 2021 yılına göre 2022 yılında yüzde 17,4 düşüş sağlanmıştır. Sorgulanan şahıs sayılarında 2021 yılına göre yüzde 173 artış, sorgulanan araç sayısında ise 2021 yılına göre yüzde 84 artış sağlanmıştır. Bu artış sayesinde ilimizde 2021 yılında il geneli aranması olup yakalanan şahıs sayısı 236 iken, 2022 yılında bu sayı 346, 2023 yılının ilk 6 ayında ise bu sayı 311 olmuştur.”

Hırsızlık olaylarının aydınlatılmasında da önemli mesafe kat ettiklerini dile getiren Kurt, “Olay aydınlatmada ise 2022 yılında evden hırsızlık olaylarında aydınlatmamız yüzde 97,1 ile Türkiye genelinde 11. sırada bulunmaktayız. 2021’de ise ülke sıralamasında ki yerimiz 77’dir. Yine 2022 yılında iş yerinden hırsızlık suçunda aydınlatma oranımız yüzde 100 ile Türkiye genelinde 1. sırada bulunmaktayız. 2021’de ise ülke sıralamasında ki yerimiz 72’dir.” dedi.

Kurt, ayrıca araçlara takılan GPS ile olaylara müdahale süresi 2022’de 7 dakika iken, bu süreyi 4 dakikaya düşürdüklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası filoya katılan araçların anahtarları görevli polislere teslim edildi.