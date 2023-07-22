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Tevfik Göksu CNN Türk stüdyosunda namaz kıldı! İsmail Saymaz dalga geçti

Tevfik Göksu CNN Türk stüdyosunda namaz kıldı! İsmail Saymaz dalga geçti

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaları arasında ismi geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun CNN Türk canlı yayını arasında stüdyoda namaz kılması ve onların sosyal medyaya servis edilmesi tartışma konusu oldu. İsmail Saymaz'ın tepkisi ise olay oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, dün akşam CNN Türk canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu. Göksu’nun, CNN Türk yayını arasında namaz kıldığı anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

'Adaylıkta öne geçme çabası' iddiası

AK Parti'nin İBB Başkan adaları arasında ismi geçen Göksu'nun namaz fotosunun paylaşılması, sosyal medyada adaylık yarışında öne geçme çabası olarak yorumlandı. Fotoğraflar ilgili binlerce yorum yapılırken en dikkat çekeni Sözcü yazarı İsmail Saymaz'dan geldi. 

İsmail Saymaz, Tevik Göksu'nun fotoğrafını, "Seçim geliyor. Tevfik Bey artık cuma namazını da Habertürk stüdyosunda kılar." notuyla paylaştı. 

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