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Tartıştığı erkek arkadaşı öldürdü! Kan donduran olay

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tartıştığı erkek arkadaşı öldürdü! Kan donduran olay

SAKARYA'dan son gelen haber kan dondurdu. Adapazarı ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Kadının erkek arkadaşı ile bir 1 kişi gözaltına alındı

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Karaosman Mahallesi'ndeki bir evde K.A. (49) ile erkek arkadaşı H.E. (49) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma sonucu H.E'nin tabancayla ateş ettiği K.A. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

H.E. ile olay esnasında evde bulunan arkadaşı M.A (45), polislerce gözaltına alındı.

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