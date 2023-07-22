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Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya!

Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya!

Türkiye, Sırbistan'ın Kraljevo kentinde gerçekleştirilen 76. Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

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Milli atlet Tuğba Güvenç, 3000 metre engel kategorisinde 9.29.75'lik derecesiyle gümüş, Semra Karaarslan aynı yarışta 9.47.76'lık derecesiyle bronz madalya kazandı. Çekiç atma kategorisinde de Özkan Baltacı 73,34 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

100 metre seçme serisini tamamlayan sporcular Simay Özçiftçi, Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay da finale kalma başarısını gösterdi.

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