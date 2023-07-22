Adana, Muğla ve Çeşme'de yangın çıktı! Müdahale sürüyor ekipler bölgede

ADANA’nın Saimbeyli ilçesinde ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde orman yangını çıktı. Öte yandan Çeşme'de de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

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Havaların ısınması ile birlikte orman yangınları da başladı. Bakan Yumaklı dün yaptığı açıklamada son 10 günde 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldiğini açıkladı. Bugün de 3 ilden yangın haberi geldi. Adana ve Muğla'da ormanlık alanda yangın başladı, Çeşme'de de otluk alan yanıyor...

Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık mevkiinde saat 13.00 sularında ormanlık alanda yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar 112'yi arayarak bilgi verdi. Saimbeyli Orman İşletme ekipleri yangına müdahale ediyor.

Çeşme'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangına, 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozerle müdahale ediyor.

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.