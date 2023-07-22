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Böyle patron dostlar başına! Her çalışanına 30'ar bin lira tatil parası ödedi! 'Gidin tatil yapın'

Böyle patron dostlar başına! Her çalışanına 30'ar bin lira tatil parası ödedi! 'Gidin tatil yapın'

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir firma tüm çalışanlarına tatile gidebilmeleri için 30.000 TL ek ödeme yaptı. O firmanın ismi belli oldu.

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Ekonomik koşullar, yükselen enflasyon ve fiyatlar nedeniyle çalışanların maaşları erirken, Kocaeli'nde bir firmanın çalışanlarına yaptığı ödeme sosyal medyada olay oldu. "Böyle patron herkesin başına" dedirten firma, tüm çalışanlarına tatile çıkmaları için 30'er bin TL ödeme yaptı.

Sosyal medya o firmayı merak etti

Sosyal medya o firmanın hangi şirket olduğunu merak ederken, firmanın ismi de belli oldu. Tüm çalışanlarına 30 bin TL tatil ödemesi yapan şirketin Kocaeli Dilovası'nda faaliyet gösteren Efectis Era Avrasya isimli frma olduğu öğrenildi.

Efectis Era Avrasya'nın yangın güvenliği alanında iş yaptığı ve 19 tesiste 250'ye yakın çalışanı olduğu belirtiliyor.

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