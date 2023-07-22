Nevşehir'de otel havuzunda dehşet! Eşi ve kızını havuzda bıçaklayarak öldürdü!

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşi ve kızını otel havuzunda bıçaklayarak öldürdü.

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Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi'ndeki bir otele gelen Y.T, burada havuzda yüzen eşi Z.T. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın devam etmesi üzerine Y.T. bıçakla eşi Z.T. ile kızı H.T'yi bıçakla yaraladı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve kızının öldüğünü tespit etti.Saldırının ardından aracıyla kaçan Y.T, jandarmaya giderek teslim oldu.

Anne ve kızının bir süre önce Danimarka'dan memleketleri Adana'ya geldikleri, çiftin boşanma aşamasında olduğu ve Z.T. ile kızı H.T'nin Avanos'ta tatilde oldukları öğrenildi.