BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çorum’da "sarıkız" paniği! 1 metre zıplıyor, akrep bile avlıyor!

Çorum’da "sarıkız" paniği! 1 metre zıplıyor, akrep bile avlıyor!

ÇORUM’da güçlü zehre sahip olan, 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen “sarıkız” örümceği paniği devam ediyor.

Abone ol

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan zehirli "sarıkız örümceği" bu kez merkeze bağlı Üyük köyünde görüldü.

Çiftçilikle uğraşan Onur Temiz, tarlasına gitmek için tarım aletlerini hazırlarken diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Örümceğin türünü merak eden Temiz, türün halk arasında “et yiyen örümcek” olarak bilinen “Sarıkız örümceği” olduğunu öğrendi.

Zehirli örümceğe karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un görüşmesi sona erdi
Eşi hamileliği geç haber verince şüphelendi! Dünya başına yıkıldı!
Eşi hamileliği geç haber verince şüphelendi! Dünya başına yıkıldı!
Yalova’da yoğun bakım hastası hemşireyi darp etti!
Yalova’da yoğun bakım hastası hemşireyi darp etti!
Nevşehir'de otel havuzunda dehşet! Eşi ve kızını havuzda bıçaklayarak öldürdü!
Nevşehir'de otel havuzunda dehşet! Eşi ve kızını havuzda bıçaklayarak öldürdü!
Samsun'un Terme ilçesinde 11 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor!
Samsun'un Terme ilçesinde 11 bin ton çeltik rekoltesi bekleniyor!
Otobüs gölete düştü! En az 17 kişi hayatını kaybetti!
Otobüs gölete düştü! En az 17 kişi hayatını kaybetti!
Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya!
Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 1 gümüş, 2 bronz madalya!
Bulgaristan Ukrayna’ya Rus yapımı 100 askeri araç gönderecek!
Bulgaristan Ukrayna’ya Rus yapımı 100 askeri araç gönderecek!
Böyle patron dostlar başına! Her çalışanına 30'ar bin lira tatil parası ödedi! 'Gidin tatil yapın'
Böyle patron dostlar başına! Her çalışanına 30'ar bin lira tatil parası ödedi! 'Gidin tatil yapın'
Adana, Muğla ve Çeşme'de yangın çıktı! Müdahale sürüyor ekipler bölgede
Adana, Muğla ve Çeşme'de yangın çıktı! Müdahale sürüyor ekipler bölgede
Devlet sanatçısının organları 5 hastaya umut olacak!
Devlet sanatçısının organları 5 hastaya umut olacak!
Tartıştığı erkek arkadaşı öldürdü! Kan donduran olay
Tartıştığı erkek arkadaşı öldürdü! Kan donduran olay