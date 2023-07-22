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Ankara'da üniversite tanıtım ve tercih fuarı açıldı

Ankara'da üniversite tanıtım ve tercih fuarı açıldı

Ankara'da düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı'na katılan öğrenciler, kurulan stantlarda üniversitelerin eğitim ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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EKET Fuarcılık tarafından 21-26 Temmuz'da 7 ilde düzenlenecek Üniversite Tercih Fuarları'nın Ankara ayağı ATO Congresium'da başladı.

Katılımın ücretsiz olduğu fuarda, üniversiteler, kurslar ve eğitim koçluklarından oluşan toplam 46 kurum ve kuruluş stant açtı. Yoğun katılımın olduğu tercih fuarında öğrenciler ve aileleri stantları gezerek alanında uzman danışmanlardan üniversitelerin eğitim faaliyetleri ve sosyal olanakları hakkında bilgi aldı.

Danışmanlar, eğitim, burs imkanları, puanlar, sıralama, çift anadal, yan dal, dikey ve yatay geçiş konularında öğrencileri bilgilendirdi. Öğrenciler aynı zamanda akademisyenlerle de tanışma fırsatı buldu.

Adayların doğru tercih yapabilmelerine yardımcı olunmasının amaçlandığı fuar, ATO Congresium'da yarın saat 18.00'e kadar açık olacak. ​​​​​​​

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