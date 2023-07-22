Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu! Yeni transferler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde KF Tirana ile karşılaşacak olan Beşiktaş, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Öte yandan siyah-beyazlıların yeni transferleri Jean Onana ve Daniel Amartey de kadroda kendilerine yer buldular. İşte Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu...Abone ol
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yla karşılaşacağı tur öncesi takım kadrosu belli oldu.
Yeni transferler Jean Onana ve Daniel Amartey de kadroda yer aldı.
Beşiktaş'ın takım kadrosu şu şekilde;
Liste A
Vincent Aboubakar
Daniel Amartey
Emrecan Bulut
Onur Bulut
Gedson Fernandes
Omar Colley
Ersin Destanoğlu
Rachid Ghezzal
Mert Günok
Amir Hadziahmetovic
Ajdin Hasic
Kerem Atakan Kesgin
Semih Kılıçsoy
Arthur Masuaku
Umut Meraş
Francisco Montero
Jackson Muleka
Jean Onana
Valentin Rosier
Salih Uçan
Necip Uysal
Emrecan Uzunhan
Berkay Vardar
Kartal Kayra Yılmaz
Utku Yuvakuran
Liste B
Demir Ege Tıknaz
Göktuğ Baytekin
Aytuğ Batur Kömeç
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Cemal Azad Demir
Emir Yaşar