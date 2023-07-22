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Gittiği piknik sonu oldu! Özkan'dan acı haber

Gittiği piknik sonu oldu! Özkan'dan acı haber

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 24 yaşındaki Özkan hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'da Fırat Nehri kıyısında pikniğe giden Özkan K. (24), serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Özkan K'nin gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Özkan K. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özkan K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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