Ali Nesin: Atatürk'ü koruma kanunu denilen şey tam bir saçmalık

Aziz Nesin'in oğlu matematikçi Ali Nesin, Atatürk aleyhinde işlenen 5816 sayılı kanunu yerden yere vurdu. Nesin, Atatürk'ün bazı kesimler tarafından putlaştırıldığını belirtti.

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Yazar Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, Bahattin Çağdaş isimli bir şahsın YouTube kanalında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Nesin, Atatürk aleyhinde işlenen 5816 sayılı kanunun saçmalık olduğunu öne sürdü.

Sözlerine devam eden Ali Nesin, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kanunun olmadığına dikkat çekti.

5816 sayılı kanun tam bir saçmalık: Dünyanın hiçbir yerinde yok

Nesin'in konuyla ilgili sözlerini daha da ileri taşıdı. Ali Nesin bu kez de dünyanın hiçbir yerinde Atatürk kadar putlaştırılan bir lider olmadığını iddia etti.

"Atatürk hem çok seviliyor hem de nefret ediliyor"

Atatürk'ün hem çok sevildiğine hem de nefret edildiğine vurgu yapan Nesin, "Dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar putlaştırılmış, aynı zamanda bu kadar sevilen ve nefret edilen bir şahsiyet yok." ifadelerini kullandı.

Ali Nesin'in konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Atatürk'ü koruma kanunu denilen şey tam bir saçmalık. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kanun yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar putlaştırılmış, bu kadar sevilen ve aynı zamanda bu kadar nefret edilen bir şahsiyet yok"