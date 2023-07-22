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Bodrum’da denizden 8 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

Bodrum’da denizden 8 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı

Muğla'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce oluşturulan dalış ekibi, turizmi de olumsuz etkileyen hayalet ağları temizliyor. Dalış ekibi, Bodrum'un ünlü Türkbükü Koyu'nda denizden 8 bin metrekare ağ çıkardı.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce, Türkbükü Mahallesi açıklarında etkinlik düzenlendi.

Su altı dronuyla hayalet ağların bulunduğu bölge belirlenerek, 6 dalgıç tarafından alanın temizliği yapıldı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından denizden çıkarılan 8 bin metrekare hayalet ağ, tekneyle Türkbükü Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Çalışmalar, su altı kamerasınca görüntülendi.

Etkinliğe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, gazetecilere, Muğla koylarının yoğun şekilde teknelere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu durumun denizlerdeki kirliliği artırabileceğini dile getiren Saylak, en büyük temizliğin denizi kirletmemekle başladığına dikkati çekti.

"1500 kilometrelik sahil şeridini temiz tutma konusunda kararlıyız"

Mavi vatanı gelecek kuşaklara miras bırakmak zorunda olduklarını vurgulayan Saylak, "Denizleri kirletmeme sorumluluğunu birlikte taşımak zorundayız. Sonuna kadar hep birlikte Muğla'mızın 1500 kilometrelik sahil şeridini temiz tutma konusunda kararlıyız" dedi.

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