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Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığına düzenlenen saldırıda il sekreteri hayatını kaybetti

Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığına düzenlenen saldırıda il sekreteri hayatını kaybetti

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda il başkanı Salih Demir yaralandı, il sekreteri Sacit Pişkin ise yaşamını yitirdi. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

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Adana’da HÜDA PAR İl Başkanlığına düzenlenen bıçaklı saldırıda İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Saldırıda İl Başkanı Salih Demir ve Sacit Pişkin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganı yakaladı. Hastaneye kaldırılan Sacit Pişkin hayatını kaybetti.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana İl Başkanımız Salih Demir hocamız ve İl Sekreterimiz Sacit Pişkin namaz kıldıkları sırada satırlı saldırıya uğradı. İl sekreteri Sacit kardeşimiz şehit olmuştur. İl Başkanımız ise yaralıdır. Bu işi yapan uyuşturucu baronlarından hesap soracak ve peşini bırakmayacağız. Münferit bir olay değildir. Saldırganlar iki kişi. HÜDA PAR'ı hedef gösteren sözde siyasetçi ve gazetecilerin de eli kanımıza bulaşmıştır. Adana'da kirli bir uyuşturucu trafiği vardır. Bu işi azmettirenlerin mutlaka ortaya çıkarılması gerekir."

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