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Rusya'da AVM'de su borusu patladı: 4 kişi öldü

Rusya'da AVM'de su borusu patladı: 4 kişi öldü

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) sıcak su borusunun patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, "Vremena Goda" adlı AVM'de yaşanan kazaya ilişkin bilgi verdi.

PATLAMADA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Sıcak su borusunun patlaması nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Sobyanin, kurtarma ekiplerinin AVM'deki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Olaya ilişkin soruşturma açılırken, Rus basınındaki haberlerde, kazanın AVM'deki bir restoranın mutfak kısmında meydana geldiği belirtiliyor.

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