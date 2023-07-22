Erzurum'da kimyasal madde bulunan bir yapı markette yangın

Erzurum’da içinde yanıcı kimyasal maddeler bulunan bir yapı markette yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.Abone ol
Uzundere İlçesi Ulubağ Mahallesi’ndeki yapı markette çıkan yangın, marketteki kimyasal maddeler nedeniyle büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ulubağ Mahallesi’ni duman sararken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.
İtfaiye ekipleri bölgede yangını söndürme çalışmalarını tamamladı.
Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.