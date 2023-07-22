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Galatasaray, Cedric Bakambu'yu KAP'A bildirdi

Galatasaray, Cedric Bakambu'yu KAP'A bildirdi

Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nassr ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Cedric Bakambu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, 37 maçta 18 gol kaydetmişti.

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