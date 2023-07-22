Barış Yarkadaş anlattı! Ekrem İmamoğlu umduğunu bulamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan İmamoğlu büyük bir şok yaşadı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi. Partide tartışmalara neden olan çevrimiçi toplantıya başkanlık eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da toplantıya katıldı. 4 saat süren toplantıya ilişkin sıcak kulisler gelmeye devam ediyor.

CHP'de Genel Başkanlık için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, umduğunu bulamadı.

TV100'de yayınlanan Kübra Par ile Farklı Açılar'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantı programda masaya yatırıldı.

Programda toplantıda yaşananları aktaran gazeteci Barış Yarkadaş, ''İmamoğlu'nun bugünkü konuşması belediye başkanları tarafından destek bulmadı. 4 ayrı belediye başkanına sordum. İmamoğlu'nun toplantısını Anadolu'dan 4 belde belediye başkanı, Ege'den bir ilçe belediye başkanı alkışlamış." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş şu ifadeleri kullandı;

'Bugün beklenen olmadı'

Bugünkü toplantının akabinde yarın CHP'nin Parti Meclisi toplantısı var. İmamoğlu ile birlikte hareket eden parti içi muhalefet bugün belediye başkanları toplantısıyla bir çıkış yakalamak ve yarın Kılıçdaroğlu'nu zorlamak, olağanüstü kurultaya gitmek istiyordu. Fakat bugün beklenen olmadı. İmamoğlu'nun bugünkü konuşması belediye başkanları tarafından destek bulmadı.

4 ayrı belediye başkanına sordum. İmamoğlu'nun toplantısını Anadolu'dan 4 belde belediye başkanı, Ege'den bir ilçe belediye başkanı alkışlamış. CHP'nin 220 belediye başkanı var. İmamoğlu aradığı desteği bulamamış. O yüzden biraz gerginmiş. Şuan İmamoğlu'na destek parti tabanında yüzde 10'a yakın. Aynı izdüşüm belediye başkanları toplantısında da var. Aynı eğilim orada da var.