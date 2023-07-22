Beşiktaşlı oyuncu saldırıya uğradı! 6 ay sahalardan uzak kalacak

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan geçirdiği ufak çaplı trafik kazası sonrası saldırıya uğradı. Oyuncunun 6 ay kadar sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

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Beşiktaş’ın 22 yaşındaki futbolcusu Emrecan Uzunhan, bugün Bakırköy’de ufak çaplı trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Emrecan, aldığı darbeler sonrası hastanede tedavi altına alındı.

Hamstring kasından yaralanan Emrecan, sahalardan 6 ay uzak kalacağı belirtiliyor.

Beşiktaş'tan açıklama geldi

Yaşanan olayın ardından Beşiktaş resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır.

Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps, femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuz Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan'a acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün üzücü bir kaza geçiren ve sonrasında saldırıya uğrayan genç futbolcu Emrecan Uzunhan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan saldırı olayını kınıyor, Emrecan’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."