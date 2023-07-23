BIST 6.688
DOLAR 26,97
EURO 29,96
ALTIN 1.701,33
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da kapıyı açmayan genç ailesinin yüreğini ağzına getirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da kapıyı açmayan genç ailesinin yüreğini ağzına getirdi

Ankara Akyurt Yıldırım Mahallesi Şehit Tezcan Özdemir Caddesinde evde uyuya kalan genç, ailesine büyük korku yaşattı.

Abone ol

Ankara Akyurt Yıldırım Mahallesi Şehit Tezcan Özdemir Caddesinde evde uyuya kalan genç, ailesine büyük korku yaşattı.

Yıldırım Mahallesi Şehit Tezcan Özdemir Caddesinde bir apartmanın 3.'inci katında meydana gelen olayda, evde yalnız kalan genç, ailesinin evden çıkmasının ardından kapıyı kilitleyip uykuya daldı.

Bir süre sonra eve gelen Aile bireyleri, eve döndüğünde ise kapıyı açamadı. Uzun süre zile basmasına karşın kapı açılmaması üzerine aile durumu emniyete bildirdi. İstenilen yardım üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, merdiven aracıyla balkon kapısından eve giren ekipler, genci uyur vaziyette buldu. Büyük panik ve korku yaşayan aile, ise kapının açılmasının ardından çocuklarına bir şey olmadığını görünce rahat nefes aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Derince'de parkta kan donduran cinayet
Derince'de parkta kan donduran cinayet
Bursa’da plastik fabrikası kale döndü
Bursa’da plastik fabrikası kale döndü
Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Cedric Bakambu İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Cedric Bakambu İstanbul'a geldi
Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı
Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı büyükelçi atama süreci tamamlandı
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına ilişkin 1 kişi tutuklandı
Çeşme'de makilik alanda çıkan yangına ilişkin 1 kişi tutuklandı
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırdı
Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırdı
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Miçotakis teşekkür etti
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: Miçotakis teşekkür etti
Galatasaray, Cedric Bakambu'yu KAP'A bildirdi
Galatasaray, Cedric Bakambu'yu KAP'A bildirdi
Beşiktaşlı oyuncu saldırıya uğradı! 6 ay sahalardan uzak kalacak
Beşiktaşlı oyuncu saldırıya uğradı! 6 ay sahalardan uzak kalacak
Barış Yarkadaş anlattı! Ekrem İmamoğlu umduğunu bulamadı
Barış Yarkadaş anlattı! Ekrem İmamoğlu umduğunu bulamadı
Afyonkarahisar'daki korkunç kazada bilanço ağırlaşıyor: 7 ölü, 14 yaralı
Afyonkarahisar'daki korkunç kazada bilanço ağırlaşıyor: 7 ölü, 14 yaralı
Erzurum'da kimyasal madde bulunan bir yapı markette yangın
Erzurum'da kimyasal madde bulunan bir yapı markette yangın