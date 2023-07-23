Ankara'da kapıyı açmayan genç ailesinin yüreğini ağzına getirdi

Ankara Akyurt Yıldırım Mahallesi Şehit Tezcan Özdemir Caddesinde evde uyuya kalan genç, ailesine büyük korku yaşattı.

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Ankara Akyurt Yıldırım Mahallesi Şehit Tezcan Özdemir Caddesinde evde uyuya kalan genç, ailesine büyük korku yaşattı.

Yıldırım Mahallesi Şehit Tezcan Özdemir Caddesinde bir apartmanın 3.'inci katında meydana gelen olayda, evde yalnız kalan genç, ailesinin evden çıkmasının ardından kapıyı kilitleyip uykuya daldı.

Bir süre sonra eve gelen Aile bireyleri, eve döndüğünde ise kapıyı açamadı. Uzun süre zile basmasına karşın kapı açılmaması üzerine aile durumu emniyete bildirdi. İstenilen yardım üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, merdiven aracıyla balkon kapısından eve giren ekipler, genci uyur vaziyette buldu. Büyük panik ve korku yaşayan aile, ise kapının açılmasının ardından çocuklarına bir şey olmadığını görünce rahat nefes aldı.