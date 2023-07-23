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Derince'de parkta kan donduran cinayet

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Derince'de parkta kan donduran cinayet

Kocaeli’nin Derince ilçesinde kan donduran cinayet meydana geldi. Parkta çıkan tartışma neticesinde Kaptan Kırdudu (26) darp edilip bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta Kaptan Kırdudu (26) ile şahıs ya da şahıslar arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kırdudu, darp edilip bıçaklandı. Şahıs ya da şahıslar ise olay yerinden uzaklaştı. Parkta hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kırdudu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden Kaptan Kırdudu’nun cansız bedeni morga kaldırıldı.

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