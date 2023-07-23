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Çocuğunu kemerle dövdü! Mersin'de Suriyeli baba gözaltına alındı: Çocuğun çığlıkları içleri acıttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de evde küçük çocuğunu kemerle döven baba gözaltına alındı. Sosyal medyada yayılan görüntüde, babasının kemerle şiddet uyguladığı küçük çocuğun çığlıkları yürekleri dağladı.

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Akdeniz ilçesine bağlı Hebili Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu S.S., iddiaya göre eşine ve çocuklarına uzun süredir şiddet uyguluyordu.

Komşuların şikayeti ve sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği tespit edilen yabancı uyruklu S.S.'yi evinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürülürken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan sosyal medyada yayılan görüntüde babanın küçük çocuğa kemerle şiddet uyguladığı görülüyor.

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