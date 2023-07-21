Hazır olun, üçüncü ve en büyük sıcak hava dalgası yolda! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: 3 gün sürecek!

"40 dereceye yaklaştı sıcaklık"

Merkezi olarak İtalya'da Roma en fazla etkilenen yer oldu. Atina da çok sıcak oluyor. 37 derece ama büyük ihtimalle 40 dereceye yaklaştı sıcaklık. Orman yangını riskinin en fazla olduğu günler.