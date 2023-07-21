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Hazır olun, üçüncü ve en büyük sıcak hava dalgası yolda! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: 3 gün sürecek!

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Hazır olun, üçüncü ve en büyük sıcak hava dalgası yolda! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: 3 gün sürecek!

Kavurucu sıcaklar Türkiye'yi etkisi altına aldı. Üçüncü sıcak hava dalgası da yolda. 400 bin yılın sıcağı mı geliyor, aşırı sıcak hava dalgasında yeni dalga ne zaman gelecek? Prof. Dr. Orhan Şen çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hazır olun, üçüncü ve en büyük sıcak hava dalgası yolda! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: 3 gün sürecek!

Temmuz ayıyla birlikte Türkiye sıcak hava dalgası ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz hafta en sıcak yaz günlerini yaşadık. İkinci sıcak hava dalgasını yaşadığımız şu günlerde yeni bir uyarı geldi. 

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Hazır olun, üçüncü ve en büyük sıcak hava dalgası yolda! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: 3 gün sürecek!

Önümüzdeki günlerde üçüncü bir sıcak hava dalgasının gelmesi bekleniyor. Hava durumuna ilişkin beklentileri Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK'te yorumladı.

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Hazır olun, üçüncü ve en büyük sıcak hava dalgası yolda! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: 3 gün sürecek!

Türkiye en fazla etkilenen ülkeler arasında

Prof. Dr. Orhan Şen'in değerlendirmeleri şu şekilde oldu: Avrupa'nın güneyi, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar bu sıcak hava dalgasında en fazla etkilenen ülkeler. 

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Hazır olun, üçüncü ve en büyük sıcak hava dalgası yolda! Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: 3 gün sürecek!

"40 dereceye yaklaştı sıcaklık"

Merkezi olarak İtalya'da Roma en fazla etkilenen yer oldu. Atina da çok sıcak oluyor. 37 derece ama büyük ihtimalle 40 dereceye yaklaştı sıcaklık. Orman yangını riskinin en fazla olduğu günler.

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