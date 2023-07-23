Afrika sıcakları Türkiye’ye giriş yaptı!

Son günlerde Türkiye’de yaşanan sıcaklıklar hızlı bir yükselişe geçti.

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Hava sıcaklıklarının yurt genelinde etkisini göstermesiyle Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, aşırı sıcaklıkların iki gün önce ülkemize giriş yapan Afrika sıcaklarına bağlı olduğunu açıkladı.

Diyarbakır’da etkisini göstermeye başlayan sıcaklıklar nedeniyle Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü vatandaşları uyardı. Mevsim normallerinde ilerleyen sıcaklıklar, ülke genelinde geçtiğimiz pazartesi günü itibariyle etkisini arttırmaya başladı.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünde Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Ekip Şefi Mustafa Ayzit, Afrika sıcaklarının yurdumuza giriş yapmasıyla mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcakların 20 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini belirtti.

Kentte Afrika sıcaklarına bağlı olarak son birkaç gündür 4 derece mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların seyredildiğini ifade eden Ayzit, “Bu aralar malum hava sıcaklıkları genel olarak yurdumuzda artışlara geçmiş oldu. Bu sıcaklık artışlarının etkisini bölgemizde de hissetmeye başladık. Yaklaşık iki gündür Diyarbakır’da sıcaklıklar 42-43 derece civarında seyrediyor. Daha önceki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, bu birkaç gün 4 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini görmekteyiz. Bu sıcaklıkların da muhtemelen bölge olarak Ağustos ayının 20’sine kadar devam edeceğini bekliyoruz. Diyarbakır’da zaten en yüksek sıcaklık ay olarak 15 Temmuz’da başlar 20 Ağustos’a kadar devam eder” dedi.

“Afrika sıcağı yurda giriş yaptı”

Afrika sıcağının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de etkisini gösterdiğini dile getiren Ayzit, “Sıcak havalarda özellikle vatandaşlarımız saat 13.00 ile 16.00 periyodunda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmalarını tavsiye etmiyoruz. Özellikle kronik hastalığı olan vatandaşlarımız için bu uyarı çok önem arz ediyor. Yurdumuzdaki bu sıcak havalara kısmen Afrika sıcağı diyebiliriz. İki gün önce bu sıcaklığın yurdumuzun batısına girişi gözlemlendi. Afrika sıcağının etkisini bölgemizde de hissetmeye başladık. Bizim tahmin taslağımıza göre bu sıcaklığı 7 gün içerisinde bölgemizde 42 ile 44 bandında değişeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

En yüksek sıcaklığı Cizre ve Silopi ilçeleri gördü

Bölgesel olarak en yüksek sıcaklıkların Şırnak’ta gözlemlendiğini söyleyen Ayzit, “Biz bölgesel olarak en yüksek sıcaklığı gözlemlediğimiz ilçeler var. Bu ilçeler özellikle Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçeleridir. Daha sonra Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Ceylanpınar ilçesi gibi il ve ilçelerimizde yüksek sıcaklıklar gözlemledik. Demin de değindiğim gibi yüksek sıcaklıklar bölgemizde 15 Temmuz ile 20 Ağustos arası değişir. Muhtemelen en yüksek sıcaklığı Silopi ve Cizre’de ölçtük. Bu rakam da maksimum 48 derece oldu. Ama bölgede normal olarak 40 ile 43 derece bandında seyir olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerinde bulundu.