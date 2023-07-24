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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu yasağı! O ismin MYK'ya katılmasını yasakladı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu yasağı! O ismin MYK'ya katılmasını yasakladı

CHP'de değişim kavgası level atladı. Genel Başkan Kemal kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile Zoom toplantısına katılan yanı zamanda İmamoğlu'nun avukatı da olan Gökhan Günaydın'ın MYK toplantılarına katılmasını yasakladı. Gökhan Günaydın, yasağı tanımayacağını duyurdu.

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CHP'de ilk Ekrem İmamoğlu yasağı geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde yapılan ve görüntüleri sızdırılan Zoom toplantısına katılan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına katılmasının yasaklandığını belirtti. 

Grup Başkanı Özgür Özel'e söyledi

Saymaz, yazısında Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık beş gün önce Grup Başkanı Özgür Özel'e Günaydın'la ilgili kararını bildirdiğini, Özel'in de bu gelişmeden Günaydın'ı haberdar ettiğini kaydetti. Saymaz, konuya ilişkin şöyle dedi:

Günaydın toplantılara katılacak

"Günaydın, öğrendiğim kadarıyla MYK toplantısına katılacak ve hakkındaki karara itiraz edecek. Günaydın'ın tüzüğe aykırı hiçbir talimatı yerine getirmeyeceğini söylemesi bekleniyor.

Tüzüğe göre görevden alamıyor

Tüzüğe göre Kılıçdaroğlu, Günaydın'ın istifasını isteyemiyor. Ancak TBMM Grubu'nda milletvekilleri arasında güven oylaması yapılarak, grup başkan vekilliği seçimi yenilenebilir. O takdirde Günaydın'ın da adaylığını açıklayacağı vurgulanıyor.

Özgür Özel toplantıda itiraz edecek

MYK toplantısında Grup Başkanı Özgür Özel ve Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da tüzüğe ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'nun kararına itiraz edeceği belirtiliyor.

Bu duruma karşılık CHP'li yetkiliye ,'Günaydın geldiği takdirde ne yapacaksınız?' diye sordum.

Günaydın: Toplantıya almayacağım dedi

Şu yanıtı verdi: 'Genel başkanımız, ‘Toplantıya almayacağım' dedi. Gerekirse hiç kimse toplantıda konuşmaz. Toplantı açılır ve kapanır. Aramızda güven krizi varken neyi konuşacağız?'

Kılıçdaroğlu'nun Günaydın'a koyduğu yasak, CHP'de iktidar kavgasının bundan böyle açıkça yürütüleceğini gösteriyor." 

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