Zara, Ordu Ünye'de sahneye çıktı! On binler alana sığmadı!

ORDU'nun ÜNYE ilçesinde 22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nde konser veren Türk Halk Müziği Sanatçısı Zara, birbirinden güzel eserleriyle on binlerce vatandaşa keyifli bir gece yaşattı.

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Ünye 22. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali’nin son gecesinde Cumhuriyet Meydanı'nda on binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşatan Zara, söylediği şarkılarla geceye damga vurdu.

Söylediği unutulmaz şarkılara konsere gelen bayanların eşlik ederek eğlenmeyi onların daha fazla hak ettiğini söyleyen Zara, “Bu gece aşk gecesi. Artık her konserimizde konseptimiz aşk şarkılarıyla çalınacak. Bu aşk şarkılarından birisi de rahmetli Bergen için gelsin. Onu burada anıyoruz. Bir daha Ünye’ye ne zaman geliriz bilemiyoruz. Ama bu gece özellikle bayanların doyasıya eğlenmesini istiyorum” dedi.

Konserde Zara’ya çiçek ve plaket takdim ederek herkese teşekkür eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “2023 yılı itibarıyla 22’ncisini düzenlediğimiz bu organizasyonumuz olan Ünye’nin uluslararası festivalini, bir dahaki sene yine daha iyisini yapacağız. İnşallah hiçbir afetin yaşanmadığı günlerde tekrar buluşuruz diliyorum” diye konuştu.

Alana sığmayanlar kaymakamlık binasına çıktı

On binlerce kişinin katıldığı konser alanında ilginç anlarda yaşandı. Bazı vatandaşlar şarkıcı Zara’yı izlemek için Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kaymakamlık binasının üst ve çatı katlarına çıkarak Zara’yı izlemeye çalıştı.