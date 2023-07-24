Benzine kallavi zam! Depoları doldurmak için acele edin 24 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerine kötü haber... Benzin ve motorin fiyatlarına artık yetişilemiyor. ÖTV artışı sonrası yükseliş devam ediyor ve benzine yeni zam geliyor. Depoları doldurmak için acele edin. İstanbul ve Ankara'da güncel fiyatlar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, benzin ve motorine litrede 6 lira zam gelmişti. İsyan ettiren bu zammın ardından motorine 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha geldi.

2 liralık zam

Habertürk'ün haberine benzin fiyatlarına 25 Temmuz salı gününden itibaren 2 lira zam gelmesi bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 33,81 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 33,87 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

Ankara benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 34,37 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL