Muğla'daki yangın! Bir kişi gözaltına alındı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, dün makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı iddiasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
Kumluova Mahallesi'ndeki yangınla gece boyunca karadan mücadele edildi. Sabahın ilk ışığıyla helikopterle müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Gözaltına alındı
Yangının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.