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Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki genç baraj gölünde boğuldu

Afyonkarahisar'da 17 yaşındaki genç baraj gölünde boğuldu

AFYONKARAHİSAR'da serinlemek için baraj gölüne giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Gencin cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu polis kurbağa adamlar tarafından sudan çıkarılırken, boğulan gencin ailesinin feryatları ise yürekleri dağladı.

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Olay, Bolvadin ilçesi Özburun Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ozan Fişek (17) isimli gençten bir süre haber alamayan ve cep telefonu aramalarını yanıtsız bırakan Fişek’in ailesi polis ve jandarmaya bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Özburun Barajı çevresinde yaptıkları incelemede önce terk edilmiş halde bir motosiklet buldu.

Daha sonra aramaya bu bölgede yoğunlaştıran ekipler bir süre sonra Fişek’in su kenarına yakın bir noktada kıyafetlerini buldu.

Bunun üzerine ekipler bölgeye AFAD ekibi ve dalgıç istedi. Sonrasında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Kurbağa Adamlar sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu Fişek’in cansız bedenini sudan çıkardı. Cenaze otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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