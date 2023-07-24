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Tevfik Göksu, stüdyoda namaz görüntüsünü bakın kim sızdırdı! Ahmet Hakan'dan 'namaz' savunması

Tevfik Göksu, stüdyoda namaz görüntüsünü bakın kim sızdırdı! Ahmet Hakan'dan 'namaz' savunması

İSTANBUL Büşükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Tevfik Göksu, CNN Türk canlı yayın arasında namaz kılmış, bir kişi de o anların görüntüsünü sosyal medyaya sızdırmıştı. Göksu'nun İBB Başkan Adaı olabilmek için bunu yaptığı eleştirileri sürerken, Göksu, o fotoğrafı kimin çekip paylaştığını açıkladı.

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında ismi geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun CNN Türk canlı yayını arasında stüdyoda namaz kılması ve onların sosyal medyaya servis edilmesi tartışma konusu oldu. Tevfik Göksu, o fotoğrafın nasıl çekildiğini ve sızdırıldığını Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a açıkladı. 

Seçim için gösteriş için namaz kılmaz

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu yıllardır tanıdığını belirten Ahmet Hakan, "Taaa Refah Partisi döneminden, taaa MGV döneminden. Beş vakit namazını kılan biridir. Seçim için, gösteriş için yapmaz ibadetini. Namazı hayatının doğal bir parçası kılmıştır." dedi.

Bizim programa gelince de namazını kılar

Tevfik Göksu'nun CNN Türk’te kendisinin Tarafsız Bölge programına geldiği zamanlarda da 'Vakit geçmesin, ben bir namazımı kılayım' deyip sessizce bir kenara çekilip namazını kıldığını yazan Ahmet Hakan, CNN Türk stüdyosunda çekilen fotoğrafla ilgili şunları yazdı: 

Oraya bizimle gelen birinin münasebetsizliği

Geçenlerde CNN Türk stüdyosunda namaz kılarken çekilmiş bir fotoğrafı yayıldı sosyal medyada. Görür görmez ben de herkes gibi yadırgadım, şaşırdım, şık bulmadım, hoş bulmadım. Tevfik Göksu’ya sordum konuyu. “Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil” dedi.

Namaz fotoğrafı çektirmek..

Meseleyi yerli yerine oturtalım: Bir politikacının namaz kılarken çekilmiş fotoğrafının yayılmasını arzu etmesi, onun namaza yabancılaşması anlamına gelir. Namazı hayatının doğal bir parçası haline getiren Tevfik Göksu ise namaza yabancılaşacak biri değildir.

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