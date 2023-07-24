BIST 6.730
DOLAR 26,96
EURO 30,05
ALTIN 1.699,82
HABER /  DÜNYA

Polis koruması altında Kur'an'ın yakıldığı İsveç'ten ilginç açıklama: Eylemi kınıyoruz

Polis koruması altında Kur'an'ın yakıldığı İsveç'ten ilginç açıklama: Eylemi kınıyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan ve İslami inanç ve sembollere yönelik hakaret içerikli eylemlerden üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirtti.

Abone ol

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'i telefonla aradı.

İsveçli bakan Billström, görüşmede, ülkesinin, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan ve İslami inanç ve sembollere yönelik hakaret içerikli eylemlerden üzüntü duyduğunu ve kınadığını söyledi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de İsveç'in bu tutumundan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, artan İslamofobinin ve nefret suçlarının engellenmesi için ilave ve pratik adımlar atılmasını istedi.

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Bunun üzerine Lübnan'ın birçok şehrinde İsveç karşıtı protestolar düzenlenmiş ve İsveç'in Beyrut Büyükelçisi Ann Dismorr'un planlı bir tatil için ülkeden ayrıldığı belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de 'geçmişi temiz' Genel Başkan olacak kimse yok mu? Başkanların hepsi sustu Aslı Baykal konuştu
CHP'de 'geçmişi temiz' Genel Başkan olacak kimse yok mu? Başkanların hepsi sustu Aslı Baykal konuştu
Tevfik Göksu, stüdyoda namaz görüntüsünü bakın kim sızdırdı! Ahmet Hakan'dan 'namaz' savunması
Tevfik Göksu, stüdyoda namaz görüntüsünü bakın kim sızdırdı! Ahmet Hakan'dan 'namaz' savunması
Özgür Demirtaş 'maalesef' deyip sıraladı: Hayat pahalılığı çıldırtıcı seviyeye gelecek
Özgür Demirtaş 'maalesef' deyip sıraladı: Hayat pahalılığı çıldırtıcı seviyeye gelecek
CHP PM'de kritik oylama! Ekrem İmamoğlu destekçisi parti içi muhalefet ilk yenilgisini aldı
CHP PM'de kritik oylama! Ekrem İmamoğlu destekçisi parti içi muhalefet ilk yenilgisini aldı
İstanbul'da kan donduran olay! Kiracının boşalttığı eve giren ev sahibi bazanın altında ceset buldu
İstanbul'da kan donduran olay! Kiracının boşalttığı eve giren ev sahibi bazanın altında ceset buldu
Kabine, toplanıyor! Memur ve memur emeklisi maaşları ile kira artışı da gündemde
Kabine, toplanıyor! Memur ve memur emeklisi maaşları ile kira artışı da gündemde
300 milletvekili aylık 147 bin TL maaş alıyor! 410 bin TL alan bakan yardımcısı var
300 milletvekili aylık 147 bin TL maaş alıyor! 410 bin TL alan bakan yardımcısı var
İntihara kalkışan kızı itfaiye amiri böyle kurtardı! O anlar kamerada
İntihara kalkışan kızı itfaiye amiri böyle kurtardı! O anlar kamerada
Sınırda dehşete düşüren olay! Avrupa'ya kaçmak için bindikleri tırda havasızlıktan öldüler
Sınırda dehşete düşüren olay! Avrupa'ya kaçmak için bindikleri tırda havasızlıktan öldüler
Elon Musk'tan şoke eden kararı açıkladı: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor!
Elon Musk'tan şoke eden kararı açıkladı: Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor!
HÜDA PAR’ın il sekreterini öldüren ve il başkanını yaralayan kişinin evine saldırı! Polis biber gazı kullandı
HÜDA PAR’ın il sekreterini öldüren ve il başkanını yaralayan kişinin evine saldırı! Polis biber gazı kullandı
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha İstanbul'a geldi! Taraftarlara üçlü çektirdi...
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha İstanbul'a geldi! Taraftarlara üçlü çektirdi...