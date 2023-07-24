Rus istihbaratından 'Türkiye' iddiası: Patlayıcı izleri tespit edildi

Rusya'nın geçen hafta sonlandırdığı tahıl koridoru anlaşmasının ardından Rus istihbaratından, Türkiye- Rusya ilişkilerine zarar verebilecek bir iddia geldi.

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Geçen hafta Rusya’nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Ukrayna ile imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını sonlandırmasının ardından bugün Rus istihbarat birimi FSB’den yeni bir açıklama geldi.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın “son dakika” ibaresiyle aktardığı açıklamada FSB, “Türkiye’den Rusya’nın Rostov na Danu kentine tahıl taşımak için gelen araçta patlayıcı izleri tespit edildi” açıklamasını yaptı.

"Ukrayna'ya patlayıcı taşımış olabilir"

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığı haberde bahsi geçen geminin Mayıs ayında Ukrayna’nın Kiliya kentindeki limanda demirli olduğu aktarılırken, bu geminin Ukrayna’ya patlayıcı taşımış olabileceği belirtildi.

22 Temmuz 2022'de anlaşma imzalanmıştı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin, geçen hafta, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın fiilen son bulduğunu, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının yerine getirilmediğini, Rusya'nın ilgili şartlar uygulandığında tahıl anlaşmasına geri döneceğini açıklamıştı.

NATO-Ukrayna Konseyi tahıl konusunda toplanacak

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in dün konuştuğunu ve Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından tek taraflı çekilmesini ele aldıklarını belirtti.

Lungescu, Zelenskiy'in talebi üzerine Stoltenberg'in NATO-Ukrayna Konseyini 26 Temmuz Çarşamba günü büyükelçi seviyesinde toplayacağını açıkladı.

Konseyin, Ukrayna'nın ürettiği tahılın Karadeniz'den dünya pazarlarına sevkiyatını ele alacağı bildirildi.