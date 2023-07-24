Miraç ve Melih'ten acı haber! Antalya'da yaşandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.Abone ol
Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Tiyatrosu mevkisinde D.K. idaresindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette bulunan Miraç Tunç (16) ile Melih Can Korkmaz (17) yaralandı.
Tunç ve Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Otomobil sürücüsü D.K. polis tarafından gözaltına alındı.