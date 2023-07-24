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Yürüyüş yapanlar görüp ihbar etti! Çırılçıplak halde...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yürüyüş yapanlar görüp ihbar etti! Çırılçıplak halde...

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği henüz tespit edilemedi.

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Yalı Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yaparken bir kişinin çıplak şekilde deniz kıyısında hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Erkek cesedi, incelemelerin ardından otopsi ve kimlik tespiti için morga gönderilecek.

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