McDonald's Türkiye’de Üst Düzey Atama!

McDonald’s Türkiye’de 2023 yılının ilk üst düzey ataması gerçekleşti. McDonald’s Türkiye’nin Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy oldu.

Abone ol

Türkiye’de 250’ye yakın restoranı ve 7500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren, Türkiye pazarında hızlı servis sektörünün öncüsü McDonald’s, Türkiye’de yeni bir üst düzey atama gerçekleşti.

Bu kapsamda iletişim dünyasının gıda sektöründeki çalışmaları ile yakından tanıdığı bir isim olan ve çalışma hayatı boyunca alanının önde gelen şirketlerinde kurumsal iletişim birim yöneticilikleri yapan Tuğçe Altınsoy, McDonald’s Türkiye bünyesinde görevine başladı.

Önceki yıllarda farklı medya kuruluşlarında gazetecilik yapan, ardından Turkcell, Vodafone ve Siemens Türkiye gibi önde gelen firmalarda iletişim çalışmalarına liderlik eden Altınsoy, son olarak Yıldız Holding’te Kurumsal İletişim Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Altınsoy, 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla McDonald’s Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü olarak atandı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden 2003 yılında mezun olan Tuğçe Altınsoy, üniversite yıllarında TRT muhabiri olarak mesleğine başladı. Uzun yıllar boyunca gazetecilik, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim alanlarında tecrübe kazanan Altınsoy, 2010 yılında Columbia Üniversitesi’nin Citi Group iş birliğiyle dünya çapında ekonomi gazetecileri için açtığı “Citi Journalistic Excellence Award” yarışmasında Türkiye’den birinci seçildi. Ardından Altınsoy New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi Gazetecilik Yüksekokulu’nda eğitim gördü. Altınsoy kısa süre önce Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği’nin (YKKD) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı’ndan mezun oldu.

McDonald’s Türkiye Hakkında:

‘BrandZ 2023 En Değerli 100 Küresel Marka’ çalışmasına göre dünyanın en değerli 5. markası olan ve teknoloji şirketleriyle birlikte ilk 5’te yer alan tek yeme-içme firması McDonald’s, Türkiye’de ilk restoranını 1986 açmıştır. McDonald’s, bugün yaklaşık 250 restoranı ve 7000’e yakın çalışanı ile hizmet vermektedir. Sunduğu ürün ve hizmetlerin %98’ini Türkiye’de üretim yapan tedarikçilerden temin etmektedir.