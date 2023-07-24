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Borsa haftaya rekorla başladı! En çok kazandıran...

Borsa haftaya rekorla başladı! En çok kazandıran...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,63 artışla 6.730,03 puan ile rekor seviyeden başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,25 puan artışla ve yüzde 0,63 değer kazanarak 6.730,03 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti.

En çok kazandıran ve kaybettiren...

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,04 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 1,23 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü  BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kazancıyla 6.687,78 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

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