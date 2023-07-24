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Kazaya neden olan Adalet Bakanı istifa etti!

Kazaya neden olan Adalet Bakanı istifa etti!

Alkollü araç kullandığı esnada kazaya sebebiyet veren Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kiri Allan, istifa etti.

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Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, alkollü araç kullandığı tespit edilen Allan'ın istifa ettiğini açıkladı.

Allan'ın dün akşam yerel saatle 21.00'de başkent Wellington'da kaza yaptığını belirten Hipkins, Adalet Bakanı'nın yaklaşık 4 saat boyunca karakolda gözaltında tutulduğunu söyledi.

Hipkins, Allan hakkında "dikkatsiz araç kullanmak" ve "gözaltına direnmek" suçlamalarıyla iddianame hazırlandığını aktararak, alkol testinin yasal sınırın üzerinde çıkmasına rağmen Allan'a alkollü araç kullanmaktan dava açılmadığını belirtti.

Allan, yaptığı açıklamada, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Dün sergilediğim davranışlar, iyi olmadığımı gösterdi, kendimi ve meslektaşlarımı hayal kırıklığına uğrattım." ifadelerini kullandı.

Allan'ın suçlu bulunması halinde para ve ehliyetinin askıya alınması cezalarıyla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

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