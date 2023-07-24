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Real Madrid-Milan maçında gol düellosu! Arda Güler yedek kulübesinde görüntülendi

Real Madrid-Milan maçında gol düellosu! Arda Güler yedek kulübesinde görüntülendi

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve merakla beklenen ilk hazırlık maçı öncesinde sakatlık geçiren Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından riske edilmezken Madrid ekibi, Milan'ı 3 golle mağlup etti.

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İspanya'nın Real Madrid takımı ile İtalyan devi Milan, ABD'de katıldıkları turnuvada karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında üstün olan taraf Milan'dı. Maçın 25. dakikasında Tomori, 42. dakikasında Romero'nun golleriyle ilk yarıyı Milan 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Real Madrid fırtına gibi esti. 57 ve 59. dakikalarda Valverde'nin golleriyle skoru eşitlerken son sözü 84. dakikada Vinicius Junior söyledi. Real Madrid sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Arda Güler yedek kulübesinde görüntülendi

Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, merakla beklenen hazırlık maçında forma giymedi. Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmada yedek kulübesinde görüntülendi.

Karşılaşmadan 1 gün önce sağ dizinde ağrı hisseden Arda Güler, önceki gün yapılan antrenmana katılmamıştı.

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