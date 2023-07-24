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Afyonkarahisar'da serinlemek için gölete girden genç boğuldu

Afyonkarahisar'da serinlemek için gölete girden genç boğuldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren genç, hayatını kaybetti.

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Özburun beldesinde yaşayan Ozan Fişek (17) motosikletiyle Özburun Baraj Göletine gitti.

Serinlemek amacıyla gölete giren Fişek, bir süre sonra kayboldu.

Ailesinin Fişek'e ulaşamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Göletin kenarında Fişek'in motosikleti ile eşyalarının bulunması üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç ekibi sevk edildi.

Dalgıç ekibi, Fişek'in cesedini sudan çıkardı.

Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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