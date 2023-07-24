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Yemeğe lezzet diye zehir katıyoruz! Aman dikkat uzmanı uyardı

Yemeğe lezzet diye zehir katıyoruz! Aman dikkat uzmanı uyardı

Diyetisyen Ferhan Coşkun, bulyonların içerisinde yüksek miktarda tuz bulundurmasından dolayı kalp damar hastalıklarına, hipertansiyona ve böbrek hastalıklarına yol açtığını dile getirdi.

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Uzmanlar, yemeklerde lezzet katabilmek kullanılan bulyonların, insan sağlığını tehlikeye attığına dikkati çekiyor.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde çalışan Diyetisyen Ferhan Coşkun, bulyonların içerdikleri yüksek sodyum oranından dolayı kalp damar hastalıklarına, hipertansiyona ve böbrek hastalıklarına yol açtığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün günlük tuz tüketimin 5 gramın altında tutulmasını önerdiğini dile getiren Coşkun, “‘Çin tuzu’ olarak bilinen Monosodyum Glutamat, çeşitli hastalarda alerjik reaksiyonlara, kızarıklık ve baş dönmesine sebep olabilmektedir. En önemlisi raf ömrünü uzatmak ve lezzet stabilitesini sağlamak amacıyla kullanılan yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler, koruyucular gibi katkı maddeleri insan sağlığı üzerinde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Uzun dönemde de çeşitli başka hastalıklara neden olabileceği bilinmektedir. Sağlık açısından bir diyetisyen gözüyle baktığımda en iyi olan bulyon tüketmek yerine evde kendi tavuk ve et sularımızı üretip bunları çeşitli sebzelerle çeşnilendirip yemeklerimizde besleyici düzeyi yüksek ürünler elde etmektir” diye konuştu.

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