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Galatasaray’ın, Zalgiris Vilnius maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray’ın, Zalgiris Vilnius maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların, listesinde yeni transferler Cedric Bakambu yer almadı.

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Galatasaray, 25 Temmuz Salı günü deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer edilen Cedric Bakambu listede yer almadı.
Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Fernando Muslera
Leo Dubois
Angelino
Fredrik Midtsjö
Kerem Aktürkoğlu
Dries Mertens
Yunus Akgün
Nicolo Zaniolo
Halil Dervişoğlu
Berkan Kutlu
Kaan Ayhan
Victor Nelsson
Segio Oliveira
Yusuf Demir
Batuhan Şen
Emin Bayram
Abdülkerim Bardakcı
Barış Alper Yılmaz
Emre Kılınç
Olimpiu Morutan
Efe Akman
Kazımcan Karataş
Sacha Boey
Berk Balaban

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