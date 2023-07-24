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Rusya'da dijital rublenin kullanımı başlıyor!

Rusya'da dijital rublenin kullanımı başlıyor!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede dijital rublenin yürürlüğe girmesi ve kullanımına yönelik elektronik platform kurulmasına yönelik yasayı onayladı.

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Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'da dijital rublenin kullanımına başlanacak.

Rus rublesinin nakit ve nakit olmayan kullanım şekillerine ilaveten dijital olarak da kullanılmasını öngören kararnameye göre, kurulacak yeni elektronik platform üzerinden yeni ruble formatında işlemler yapılabilecek.

Kararnamede, söz konusu platformun Rusya Merkez Bankası tarafından yönetileceği belirtildi.

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