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Moskova’ya İHA saldırıları konusunda önlemler alınıyor!

Moskova’ya İHA saldırıları konusunda önlemler alınıyor!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’ya yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin, hava savunma önlemlerinin alındığını bildirdi.

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Peskov, Moskova’ya bu sabah erken saatlerde yapılan İHA saldırılarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Söz konusu İHA’ların etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Peskov, "Yani, bu (hava savunma) konuda tedbirler alınıyor." dedi.

Peskov, hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve daha yoğun çalışması ile ilgili konunun ise Rusya Savunma Bakanlığının yetkisinde olduğunu hatırlattı.

Moskova’ya yapılan İHA saldırılarının ardından Ukrayna’ya bunun misillemesi olup olmayacağı sorulan Peskov, "Özel Askeri Operasyon devam ediyor, devam edecek ve hedeflerine ulaşması gerekiyor." yanıtını verdi.

Kırım’a yapılan Ukrayna'nın İHA saldırılarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Peskov, bölgelerde güvenliğin sağlanması için herkesin teyakkuzda olduğunu ve gereken tedbiri aldığını kaydetti.

Peskov, Kırım köprüsüne saldırı tehlikesinin devam ettiğine de dikkati çekerek, "Elbette Kırım köprüsünün güvenliğini sağlamak en dikkatli önlemleri gerektiriyor." dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bu sabah erken saatlerde Ukrayna’nın iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği, ölü veya yaralının bulunmadığı bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da 24 Temmuz gecesi Ukrayna tarafından Kırım Yarımadası'ndaki hedeflere yönelik 17 İHA saldırı girişiminin engellendiğini duyurmuştu.

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